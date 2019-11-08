Минпромторг предложил не применять импортные флешки при закупках для критических объектов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает запретить использование иностранных запоминающих устройств при проведении закупок для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны. Подготовленный министерством проект соответствующего постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Тем же документом предлагается запретить заказывать у иностранцев услуги, которые касаются таких устройств и систем, если они применяются при закупках.

Использовать зарубежные жесткие диски и флешки нельзя будет при проведении закупок для сетей и автоматизированных систем управления государственных органов и учреждений, а также компаний и предпринимателей в целом ряде сфер, включая транспорт, оборонную и химическую промышленность, металлургию и энергетику, в том числе атомную, и так далее.

"Предлагаемые проектом постановления мероприятия направлены на защиту важнейших интересов безопасности Российской Федерации, в том числе для указанных целей ограничены права владения российскими юридическими лицами поставщиков со стороны иностранных граждан, уровень возможной финансовой зависимости таких поставщиков", - отмечается в пояснительной записке к документу.

"Таким образом, запрет использования иностранных систем хранения данных при корпоративных закупках позволит снизить возможное негативное влияние внешнего воздействия посредством сбора и обработки различной информации о гражданах Российской Федерации и деятельности различных органов власти", - констатируют разработчики документа.

При этом, подчеркивается в пояснительной записке, реализация предлагаемой нормы "не окажет влияния на доходы и расходы бюджетной системы".