Правительство может ввести принудительное лицензирование иностранных лекарств в РФ

ГОРКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит в четверг проект закона, позволяющего российским компаниям самостоятельно производить иностранные жизненно важные лекарства, если зарубежный производитель отказывается поставлять их в РФ. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"В четверг на заседании правительства будут рассматриваться поправки в Гражданский кодекс, в статью 1360, которые связаны с лекарственным обеспечением. Были случаи в последние годы, и мы на них обратили внимание, также имеем ваше поручение по этому поводу, когда крупные транснациональные корпорации иностранные отказывались поставлять жизненно важные лекарства в Российскую Федерацию", - доложил Артемьев. Суть поправок заключается в том, чтобы при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ Россия могла бы производить этот препарат сама, заплатив держателю патента.

Артемьев пояснил, что это, прежде всего, касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями. По его словам, в мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов и в том случае, если иностранная фирма, обладающая патентом на лекарства, будет необоснованно завышать цены, либо прямо отказываться от поставок на территорию России, то правительство РФ сможет выдать соответствующее разрешение российской научной лаборатории на синтез этого лекарства, при том РФ заплатит "справедливую цену" патентообладателю. "Я знаю вашу позицию и понимаю, что этот законопроект будет поддержан, и конечно будем работать с депутатами Госдумы, Советом Федерации, чтобы как можно быстрее привести его в действие", - обратился Артемьев к главе кабмина.

Контроль ситуации

Медведев отметил важность этого законопроекта, особенно в условиях торговых войн. "Это важная гарантия, особенно в мире, где зачастую коммерческие интересы ставятся выше, чем вопросы охраны здоровья или в ситуациях, когда, по сути, ведутся торговые войны, и та или иная сторона может отказаться от исполнения своих обязательств или наложить мораторий на исполнение этих обязательств или запретить, допустим, передачу лицензии на лекарства, связанных с патентованием этого лекарства, другой стороне, желая навредить или по каким-то иным причинам",- указал глава российского правительства.

Глава российского правительства отметил, что данный механизм, который соответствует парижской конвенции об авторском праве, должен "в случае необходимости применяться". "Надо только будет еще помимо законопроекта, который мы рассмотрим в четверг, подготовить предложения, если их пока нет, о том, кто будет контролировать вот такого рода ситуации с тем, чтобы если подобный конфликт происходил, сразу же шло поручение о том, чтобы начать производство препарата с уплатой вознаграждения в соответствии с правилами международного права", - добавил Медведев.

В свою очередь Артемьев доложил, что этот вопрос будет решен на уровне постановления правительства.