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Архангельский бюджет за девять месяцев 2019 года получил более 45 млрд рублей платежей

Годовой план выполнен на 78,2%

АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 45 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей поступило в бюджет Архангельской области за январь-сентябрь 2019 года, что на 3,4 млрд рублей больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"За три квартала 2019 года в областной бюджет поступило 45,6 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. Годовой план, утвержденный областным законом, выполнен на 78,2%", - говорится в сообщении.

Основными поступлениями, формирующими доходы областной казны, стали налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество организаций и акцизы.

"Другим налогом, формирующим областной бюджет, является налог на доходы физических лиц, доля которого в рассматриваемом периоде составила почти 30%. Кроме того, безвозмездные поступления в областном бюджете составили 20 млрд рублей", - цитирует пресс-служба министра финансов Архангельской области Елену Усачеву.

Ожидается, что доходы бюджета Архангельской области по итогам 2019 года составят 85,7 млрд рублей, расходы - почти 92 млрд рублей.

Теги
РоссияАрхангельская область
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