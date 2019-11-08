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Кашира получила статус особой экономической зоны

Объем инвестиций в экономику Подмосковья может превысить 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Городской округ Кашира стал четвертой особой экономической зоной (ОЭЗ) в Подмосковье, в ближайшей перспективе будет создано порядка 600 рабочих мест. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"7 ноября в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации принято решение о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Документ подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области ведет переговоры еще с 18 инвесторами, проявившими интерес к новой площадке. Общий объем вложений в экономику Подмосковья может превысить 5,7 млрд рублей, планируется создание более 1,5 тыс. рабочих мест.

"Особые экономические зоны - наши точки роста, которые помогают поддерживать темпы развития экономики области в 3,5-4% в год. Кашира - четвертая ОЭЗ в Подмосковье. Важно, что она создается за счет частного бизнеса. Семь новых резидентов ждали этого решения. И в ближайшее время готовы приступить к проектированию и строительству предприятий, вложить 5,7 млрд рублей", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении.

В Московской области создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и теперь Кашира. Спецификой ОЭЗ "Кашира" является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения - свыше 150 МВт, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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