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Ростовские власти направят 3,4 млрд рублей на перевод коммунальной техники на газ

К 2022 году число газозаправочных объектов компании "Газпром" увеличится до 39

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют в течение пяти лет направить порядка 3,4 млрд рублей на закупку работающей на газовом топливе коммунальной техники. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Для закупки коммунальной техники, работающей на экологичном газовом топливе, мы запланировали направить в ближайшие пять лет из областного бюджета 3,4 млрд рублей. В аграрной сфере мы рассматриваем возможность частично возмещать затраты на покупку такой техники либо ее переоборудования для работы на газе", - приводят в сообщении слова главы области Василия Голубева.

По словам губернатора, Ростовская область обладает значительным потенциалом по переводу на использование газомоторного топлива коммунальной и сельскохозяйственной техники. "Из 16 тыс. единиц аграрной техники газомоторное топливо пока используют на Дону только 4,4%, в жилищно-коммунальной сфере этот процент еще ниже", - сообщил Голубев.

По данным пресс-службы, к 2022 году число газозаправочных объектов компании "Газпром" увеличится до 39.

Теги
РоссияРостовская область
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