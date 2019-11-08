Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект реконструкции тоннеля на дороге к курорту в Северной Осетии разработают в 2020 году

На строительство тоннеля власти республики выделят 53 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Проект реконструкции тоннеля на дороге к строящемуся горнолыжному курорту "Мамисон" в Северной Осетии планируется разработать к маю 2020 года. Максимальная цена контракта составляет 53 млн рублей, следует из конкурсной документации, размещенной в пятницу на портале госзакупок.

Как следует из документов закупки, планируется выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию на объект "Реконструкция автодорожного тоннеля на км 2,66 автомобильной дороги от федеральной автодороги А-164 "Транскам" до объекта незавершенного строительства автодороги от села Нижний Зарамаг к рекреационному комплексу "Мамисон", работы должны быть проведены до 30 апреля 2020 года.

Максимальная цена контракта составляет 53 млн рублей, из которых 5 млн планируется выделить в 2019 году, еще 48 млн - в 2020 году. Источником финансирования является республиканский бюджет Северной Осетии.

Планы по реконструкции тоннеля обсуждались в рамках проекта создания всесезонного курорта "Мамисон" в Алагирском районе. Реализация проекта началась в 2013 году, однако впоследствии его финансирование было приостановлено.

В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании в Северной Осетии особой экономической зоны для завершения создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м. Общий объем бюджетных инвестиций, необходимых для реализации проекта, по данным республиканских властей, составляет порядка 6 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" открыл продажу билетов по плоским тарифам на Дальний Восток на 2020 год
Перевозчик также проиндексирует на уровень инфляции стоимость билетов по плоским тарифам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС