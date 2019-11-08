Проект реконструкции тоннеля на дороге к курорту в Северной Осетии разработают в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Проект реконструкции тоннеля на дороге к строящемуся горнолыжному курорту "Мамисон" в Северной Осетии планируется разработать к маю 2020 года. Максимальная цена контракта составляет 53 млн рублей, следует из конкурсной документации, размещенной в пятницу на портале госзакупок.

Как следует из документов закупки, планируется выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию на объект "Реконструкция автодорожного тоннеля на км 2,66 автомобильной дороги от федеральной автодороги А-164 "Транскам" до объекта незавершенного строительства автодороги от села Нижний Зарамаг к рекреационному комплексу "Мамисон", работы должны быть проведены до 30 апреля 2020 года.

Максимальная цена контракта составляет 53 млн рублей, из которых 5 млн планируется выделить в 2019 году, еще 48 млн - в 2020 году. Источником финансирования является республиканский бюджет Северной Осетии.

Планы по реконструкции тоннеля обсуждались в рамках проекта создания всесезонного курорта "Мамисон" в Алагирском районе. Реализация проекта началась в 2013 году, однако впоследствии его финансирование было приостановлено.

В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании в Северной Осетии особой экономической зоны для завершения создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м. Общий объем бюджетных инвестиций, необходимых для реализации проекта, по данным республиканских властей, составляет порядка 6 млрд рублей.