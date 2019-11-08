Оператор "Северного потока - 2" не видит угроз со стороны польского регулятора UOKiK

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Решение польского антимонопольного регулятора UOKiK оштрафовать французскую компанию Engie за отказ сотрудничать по делу о строительстве "Северного потока - 2" не повлияет на реализацию проекта, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании-оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

"Действия антимонопольного ведомства Польши не связаны с реализацией проекта "Северный поток - 2" как такового. Реализация проекта основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов и соответствует им. "Северный поток - 2" получил все необходимые разрешения от всех стран, через чьи воды и территории он проходит, и продолжает работу в соответствии с планом", - сказал Мюллер.

Ранее UOKiK провел расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта". По данным регулятора, "Газпром" без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.

8 ноября регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы - французскую Engie - на сумму около 40,3 млн евро. По информации UOKiK, компания "настойчиво и необоснованно" отказывалась предоставить регулятору запрошенные документы и материалы по контрактам с "Газпромом".

Польский антимонопольный регулятор также помешал "Газпрому" и его европейским партнерам создать единую компанию - оператора для строительства "Северного потока - 2". Тогда партнеры по проекту начали финансирование не через совместные предприятия, а через кредиты. Оператором проекта выступает "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские компании финансируют строительство газопровода как кредиторы.

"Трубопровод "Северный поток - 2" вносит важный вклад в доступное, устойчивое и безопасное энергоснабжение потребителей ЕС, создавая более ликвидный, взаимосвязанный и конкурентоспособный европейский газовый рынок. "Северный поток - 2" не подрывает конкуренцию на рынке газа, а, наоборот, улучшает ее", - добавил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG.