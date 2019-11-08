Полпред в ЮФО предложил субсидировать переоборудование сельхозтехники для работы на метане

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа предлагают выделить субсидии на снижение стоимости переоборудования сельскохозяйственной техники для работы на газомоторном топливе. Об этом сообщил на совещании в станице Павловская в Краснодарском крае полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

"Наши регионы [Южного федерального округа] предлагают Минэнерго включить в перечень транспортных средств, в отношении которых предусматривается выделение субсидий на снижение стоимости переоборудования сельскохозяйственной техники, тракторы всех марок, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны", - сказал Устинов.

По его словам, специалисты отмечают, что в настоящее время предприятиям экономически невыгодно переоборудовать имеющуюся сельскохозяйственную технику. Производителям необходима новая, работающая на газомоторном топливе техника. Для более широкого использования природного газа в сельском хозяйстве необходимо существенное расширение мер государственной поддержки при покупке и переоборудовании транспортных средств.

"Сегодня сельскохозяйственным производителям необходима новая техника, работающая на газомоторном топливе, массовое производство которой нужно освоить промышленным предприятиям в нашей стране, организовать его гарантийное и послегарантийное облуживание", - добавил он.

Устинов отметил, что в регионах ЮФО начинает развиваться инфраструктура для применения газа. В Краснодарском крае сейчас действуют 20 стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, две передвижные автомобильные газозаправки, 11 сервисных центров по переоборудованию транспорта для работы на метане.

В пилотном режиме переводят технику на природный газ в хозяйстве "Барсук Т. Л." в Краснодарском крае. В Волгоградской области функционирует 11 газонаполнительных станций, в Ростовской области - 15.