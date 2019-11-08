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"Аэрофлот" открыл продажу билетов по плоским тарифам на Дальний Восток на 2020 год

Перевозчик также проиндексирует на уровень инфляции стоимость билетов по плоским тарифам
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" открыла продажу авиабилетов по плоским тарифам на Дальний Восток на 2020 год, тариф будет проиндексирован на уровень инфляции, то есть на 4,3%.

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Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

Рейсы по дальневосточным направлениям будет осуществлять сам "Аэрофлот" и его дочерний перевозчик "Россия".

"Аэрофлот открыл продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Решение принято по результатам согласования с правительством РФ основных параметров программы плоских тарифов, - говорится в сообщении. - С учетом роста основных расходов, в частности на топливо, компания была вынуждена впервые с 2018 года увеличить тарифы на достигнутый уровень инфляции".

Теги
РоссияДальний Восток
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