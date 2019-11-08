Объем господдержки газомоторной отрасли в ближайшие пять лет составит 50 млрд руб.

СТАНИЦА ПАВЛОВСКАЯ /Краснодарский край/, 8 ноября. / ТАСС/. Правительство РФ в ближайшие пять лет направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд рублей. За это время планируется утроить число автомобильных газозаправочных станций, сообщил на совещании в станице Павловская в Краснодарском крае заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

"Правительство РФ приняло решение на ближайшую пятилетку о финансировании из федерального бюджета ключевых мероприятий по развитию газомоторного топлива до 50 млрд рублей, то есть по 10 млрд рублей в год. Наша задача - утроить количество [газовых] заправок с нынешних 400 до 1,3 тыс. на ближайшие пять лет", - сказал замминистра.

Он уточнил, что ежегодно планируется выделять 3,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры заправочных станций компримированным газом, 700 млн рублей - на субсидирование переоборудования техники, 800 млн рублей - на субсидирование развития инфраструктуры сжиженного природного газа. На закупку транспортных средств на газомоторном топливе направят до 5 млрд рублей субсидий.

"Правительством определено на первом этапе 27 регионов, в которых будет развиваться рынок [газомоторного топлива] с помощью федерального софинансирования", - отметил Инюцын. Из Южного федерального округа в этот список вошли Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея.

По словам замглавы Минэнерго, на начало года на Кубани работало около 18 подобных объектов. Планируется, что до конца 2024 года их число увеличится до 93.

Цели развития отрасли

Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ), председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков отметил, что в России самые большие запасы природного газа в мире, ежегодно добывается почти 500 млрд куб. м, при этом высокие издержки производителей на топливо влияют на конкурентоспособность продукции.

"В России почти 80 млн га посевных площадей, тратят от 100 до 200 литров дизельного топлива на обрабатываемый гектар. Метан в 2,5-3 раза дешевле. Те средства, которые можно высвободить от цены, можно направить на развитие своего производства. Юг нашей страны всегда был, есть и будет драйвером роста экономики газомоторного рынка, здесь всегда используют быстрее потенциал", - сказал Зубков.

По его словам, перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо позволит производителям в разы снизить затраты.

"Если заниматься переводом [сельскохозяйственной техники] на газомоторное топливо, мы убиваем двух зайцев. Первое - экология улучшается, меньше заболеваний будет населения, особенно в больших и крупные городах-миллионниках. А второе - в 2,5-3 раза дешевле", - подчеркнул Зубков.

В настоящее время в России 446 заправочных станций природного газа, уточнил он.