Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-приложения и банкоматов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк устранил сбой, возникший ранее в пятницу при проведении операций в приложении "Сбербанк-онлайн" и на устройствах самообслуживания. Все системы банка работают в штатном режиме, сообщили ТАСС пресс-служба банка.

"Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в "Сбербанк-онлайн" и на устройствах самообслуживания. Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка", - сообщили в Сбербанке.

Ранее в пятницу пользователи сервиса "Сбербанк онлайн" сообщили о проблемах в его работе. В колл-центре банка подтвердили, что со входом в приложение могут возникать трудности. Позже в пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при работе с банкоматами.

Неполадки в работе "Сбербанк онлайн" стали наблюдаться примерно с 16:00. По информации Downdetector, сбои наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.