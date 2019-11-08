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Власти Петербурга предложили обучить новых депутатов эффективной работе с бюджетом

Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева также отметила, что многие кандидаты в муниципальные советы не имели опыта ведения полноценного цикла кампании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева предложила обучить избранных в сентябре депутатов муниципальных округов города эффективному распределению городского бюджета.

"Сегодня 59% муниципальных депутатов - новые люди. Они <…> не очень понимают и, наверное, еще не знают, что такое работа муниципальными депутатами. У меня есть предложение - провести обучение муниципальных депутатов для того, чтобы они понимали свою ответственность, что они могут, что не могут, свою сферу влияния, как правильно распределять бюджет и эффективно его использовать. Мне кажется, это будет на пользу нам всем", - сказала Совершаева в пятницу на конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

По ее словам, многие кандидаты в муниципальные советы не имели опыта ведения полноценного цикла кампании.

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров поддержал инициативу обучения новых депутатов.

В конце сентября в горизбиркоме сообщили о подведении результатов муниципальных выборов Петербурга в 110 муниципальных округах (МО). Избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР. Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии роста (2,7%), в 2014 году от данных партий не был избран ни один кандидат.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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