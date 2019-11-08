Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Одноклассники" запускают сервис для звонков в компании внутри соцсети

С помощью сервиса в тестовом режиме можно заказать такси в "Ситимобил" или обратиться в общественные организации

"Одноклассники" запускают 11 ноября сервис, позволяющий пользователям звонить в официальные группы компаний в соцсети. Одним из первых возможность голосовых и видеозвонков интегрировал "Ситимобил". Таким образом на базе групп появятся полноценные колл-центры, говорится в сообщении соцсети.

"Львиная доля коммуникаций бизнеса и клиентов уже давно проходит в соцсетях, но теперь для них открываются новые возможности: например, пользователи смогут проконсультироваться со специалистом с помощью видео или показать доставленный товар, к которому есть нарекания. Благодаря новому сервису бизнес и другие организации смогут не только находить большую аудиторию в ОК, но и общаться с ней внутри соцсети любым удобным способом", - отметила директор по продуктам "Видео", "Лента" и OK Live социальной сети Марина Краснова. 

Позвонить в компанию можно будет и без авторизации в соцсети - с помощью специального виджета, который владелец группы сможет получить в настройках и установить на свой сайт.

Кроме того, с помощью нового сервиса в соцсети можно будет задать свои вопросы некоторым общественным организациям: официальному сообществу российских учителей, Национальному центру финансовой грамотности, фонду по борьбе с инсультом "ОРБИ" и другим.

В день запуска сервиса в официальной группе "Одноклассников" откроется "горячая линия" службы поддержки: с 12:00 до 15:00 пользователи смогут обратиться с помощью голосовой и видеосвязи.

Новый сервис будет работать на всех платформах: позвонить в группу можно будет как с десктопной версии ОК, так и из приложений на iOS и Android.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбербанк: развитие "облачных" сервисов необходимо для любой успешной экосистемы
Ранее Сбербанк и дочерняя компания SberCloud анонсировали создание суперкомпьютера Christofari
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС