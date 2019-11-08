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Инвесторы востока Калининградской области получат льготные кредиты на 300 млн рублей

Глава региона Антон Алиханов отметил, что эта мера призвана содействовать росту экономической активности, увеличению рабочих мест и расширению налогового потенциала в удаленных муниципалитетах

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют направить в 2020 году на льготное кредитование инвестиционных проектов на востоке региона 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в пятницу на заседании областной думы, информирует пресс-служба областного правительства.

"На льготное кредитование инвестпроектов на востоке региона в 2020 году планируется направить 300 млн рублей. Эта мера поддержки призвана содействовать росту экономической активности, увеличению рабочих мест и расширению налогового потенциала в удаленных от областного центра муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, повышенное внимание к развитию поселков востока области, поддержка предпринимательства в его муниципалитетах, и, в частности, мерами льготного кредитования инвестпроектов - это "возвращение долгов" после нескольких лет активных инвестиций в развитие столицы региона - Калининграда и приморских территорий, в том числе, в рамках подготовки их к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году".

Алиханов заметил, что со стороны предпринимательского сообщества очень высок интерес к программе "конкретных дел 2.0" (она ориентирована на благоустройство общественных территорий поселков) и разработанный по просьбе депутатов областной Думы комплекс мер по востоку области, уже заявлены проекты на общую сумму более полутора миллиарда рублей, но задача власти - поддержать льготное кредитование тех проектов, "которые будут создавать новые рабочие места и будут устойчивыми".

По данным правительства, за два последних года льготные займы по линии регионального Центра поддержки предпринимательства получили шесть компаний, реализующие инвестпроекты совокупной стоимостью 241,7 млн рублей.

В 2019 году суммы займов, которые на льготных условиях могут получить калининградские предприниматели, существенно увеличились. Кроме того, доступ к этой мере господдержки получили не только промышленные производства, но также важные для развития региональной экономики отрасли пищевой переработки и переработки вторсырья. Сейчас Фонд может выдавать до 100 млн рублей на срок до пяти лет с процентной ставкой от 1% годовых.

Теги
РоссияКалининградская область
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