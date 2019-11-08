"Газпром" намерен объединить "Газомоторное топливо" и "СПГ-технологии"

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. "Газпром" намерен объединить компании "Газпром газомоторное топливо" и "Газпром СПГ-технологии" в холдинг для развития автомобильных газозаправочных станций. Об этом в пятницу в рамках совещания в станице Павловская в Краснодарском крае сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

По его словам, новый холдинг будет развивать газозаправочные станции для заправки автомобилей не только метаном, но и СПГ.

"Мы объединяем две компании: "Газомоторное топливо" и "СПГ-Технологии" и делаем крупный холдинг, который будет заниматься не только метаном, но и СПГ. Но это все должно строиться на одних площадках. Должна быть метановая колонка и СПГ-шная", - сказал Зубков, добавив, что пока инфраструктура для использования сжиженного природного газа развита слабо.

Как сообщил ранее на совещании заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, правительство в ближайшие пять лет направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд рублей. За это время планируется утроить число автомобильных газозаправочных станций. Он уточнил, что ежегодно планируется выделять 3,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры заправочных станций компримированным газом, 700 млн рублей - на субсидирование переоборудования техники, 800 млн рублей - на субсидирование развития инфраструктуры сжиженного природного газа. На закупку транспортных средств на газомоторном топливе направят до 5 млрд рублей субсидий.

Правительством определено на первом этапе 27 регионов, в которых будет развиваться рынок газомоторного топлива с помощью федерального софинансирования, отметил Инюцын. Из Южного федерального округа в этот список вошли Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея. По словам замглавы Минэнерго, на начало года на Кубани работало около 18 подобных объектов. Планируется, что до конца 2024 года их число увеличится до 93.