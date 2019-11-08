Греф пообещал бесплатно предоставлять вузам мощности суперкомпьютера Christofari

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк готов на бесплатной основе предоставлять мощности суперкомпьютера Christofari - разработки банка и его "дочки" SberCloud - высшим учебным заведениям. Об этом на конференции AI Journey рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

"В то время, когда мощностями суперкомпьютера не будут пользоваться коммерческие клиенты, мы будем предоставлять их бесплатно или за символическую плату высшим учебным заведениям, научным учреждениям. Мы хотим, чтобы они тоже могли использовать все возможности таких супервычислительных систем", - сказал он.

Кроме того, Греф подчеркнул, что Сбербанк будет пользоваться возможностями суперкомпьютера на рыночных условиях, а в случае "овербукинга" инвестирует в создание нового.

Как отметил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, цена за использование всех мощностей Christofari составит 5 750 рублей за минуту. По его словам, это "исключительно дешевое решение" для рынка, которое позволяет достичь баланса по цене и времени.

"Кому-то важно сэкономить в деньгах, но позволить себе потратить больше времени на обучение модели. Другим важно время: они хотят радикально ускорить вывод продуктов на рынок, даже если это будет стоить немного больше. Christofari позволяет клиенту использовать мощности именно так, как ему нужно для его целей", - сказал Рафаловский.

Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud презентовали производительный суперкомпьютер Christofari, ресурсы которого будут предоставляться в "облаке" и позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта. Как пояснили в компаниях, Christofari мощностью 6,7 петафлопса - самый производительный суперкомпьютер в России в настоящее время.