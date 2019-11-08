Сбербанк: развитие "облачных" сервисов необходимо для любой успешной экосистемы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пример успешных глобальных экосистем говорит о необходимости развивать собственные "облачные" технологии, что является одной из целей Сбербанка. Об этом на конференции AI Journey в Москве заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский.

"В мире нет ни одной большой, успешной экосистемы без своего существенного "облачного" бизнеса. Сбербанк тоже строит клиентоцентричную систему, поэтому не нужно удивляться, что мы так же, как и основные мировые лидеры, верим в то, что наш успех во многом зависит от эффективного проникновения "облачных" технологий", - сказал он.

Ранее Сбербанк и дочерняя компания SberCloud анонсировали создание суперкомпьютера Christofari, ресурсы которого будут предоставляться в "облаке" и позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта (AI Cloud).

Объем российского рынка облаков, по расчетам International Data Corporation, на сегодняшний день оценивается в более чем $800 млн, в среднем он растет по 25% в год и уже в этом году может достигнуть $1 млрд, причем двузначные темпы роста буду сохраняться как минимум до 2023 года. При этом в мировых масштабах рынок "облаков" растет в среднем на 22,3% в год и к 2023 году и достигнет $500 млрд, что может сделать предоставление облачных услуг самым прибыльным IT-бизнесом в мире.