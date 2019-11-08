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Мурманск может стать опорной базой освоения шельфа Арктики

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, необходимая работа региональным правительством уже ведется

ТАСС, 8 ноября. Власти Мурманской области намерены сделать столицу региона основной опорной базой для освоения шельфа Арктики, что позволит городу увеличить число обслуживаемых судов, занятых в сфере геологоразведки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства по итогам посещения губернатором Андреем Чибисом судна "Саян Поларис", входящего в состав группировки флота Приразломного нефтяного месторождения.

"У нас в планах - создание логистической базы для обслуживания шельфовых проектов. Соответствующие переговоры мы ведем с федеральными министерствами. Первые "ласточки" уже здесь. Нужно сделать так, чтобы в Мурманск приходило и здесь базировалось как можно больше судов, обслуживающих шельфовые проекты, судов геологоразведки. Федеральное правительство в соответствии с поручением президента РФ готово выделить под это дополнительные ресурсы. Наша задача - эту экономическую составляющую, связанную с развитием сервиса и судоремонта, <...> активно развить. Нам нужны новые клиенты, новые инвестиции, новые рабочие места и налоги", - цитирует пресс-служба Чибиса.

По мнению Чибиса, в Мурманской области нужно создать "крупный централизованный кластер обслуживания шельфовых проектов", для этого власти региона намерены предложить потенциальным инвесторам "максимально комфортные условия для бизнеса и мореплавания". По словам Чибиса, необходимая работа областным правительством уже ведется, "как на местном, так и на федеральном уровне".

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная" - первый и на сегодняшний день единственный проект на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча углеводородов. Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

По данным пресс-службы правительства Мурманской области, на сегодняшний день в акватории Кольского залива расположены несколько береговых баз крупнейших нефтегазовых компаний: планируется к созданию база "Роснефти" в Росляково, база поддержки работ на участке "Восточно-Приновоземельский-1" в районе Лавны, база поддержки разработки Долгинского месторождения ООО "Газпром-Сахалин" и база обеспечения буровых работ на месторождении Приразломное ООО "Газпром флот" в Мурманске.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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