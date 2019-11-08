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WSJ: миллиардер родом из России продает компанию-владельца сервиса знакомств Bumble

Детали сделки не приводятся

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Основатель и главный управляющий компании MagicLab, миллиардер родом из России Андрей Андреев продает принадлежащий ему пакет акций этой компании американской инвестиционной корпорации Blackstone. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, другой руководитель MagicLab - Уитни Вульф Херд - сохранит большую часть своего пакета акций в компании, владеющей сервисом знакомств Bumble и займет пост главного управляющего. Детали сделки не приводятся, но, по оценкам The Wall Street Journal, компания MagicLab оценивается в $3 млрд.

В прошлом году компания-конкурент Match Group уже предлагала приобрести MagicLab за примерно $1 млрд, однако, как напомнила The Wall Street Journal, тогда Андрей Андреев это предложение отклонил.

Приложение Bumble, ориентированное прежде всего на женщин, было запущено в 2014 году и теперь Blackstone планирует расширить сервис и, в частности, обеспечить контакты между друзьями и групп по профессиональным интересам.

Эта сделка указывает на то, какой именно стратегии будет придерживаться Blackstone в будущем, отметила The Wall Street Journal. Вместо того, чтобы приобретать миноритарные пакеты в таких компаниях, как Uber Technologies или Lyft, инвестиционная корпорация приобретает контрольные пакеты в достаточно крупных компаниях, приносящих стабильную прибыль.

Инвестиционная корпорация Blackstone, по данным The Wall Street Journal, располагает сейчас активами в $554 млрд и планирует довести свои активы до $1 трлн к 2026 году.

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