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Газовый конфликт России и Украины

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу

Они продолжались более 4,5 часов

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Трехсторонние экспертные консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе, они продолжались более 4,5 часов, передает корреспондент ТАСС с места событий. На них обсуждалась подготовка нового раунда трехсторонних министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину в страны ЕС с 1 января 2020 года. На данный момент дата министерской встречи не определена.

Российская и украинская делегации покинули здании Еврокомиссии, воздержавшись от любых комментариев по сути переговоров. По словам европейского источника, краткие итоговые заявления "могут последовать после того, как участники проинформируют о результатах столицы".

Глава российской делегации заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил журналистам по прибытии на встречу, что дискуссия носит "технический характер" и направлена на обсуждение "рабочих вопросов".

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли сегодня определена дата трехсторонней министерской встречи, он заявил: "Решение будут принимать министры, мы можем только предлагать".

По итогам последней министерской встречи, которая прошла в Брюсселе 28 октября и не завершилась конкретными договоренностями, стороны условились провести следующие министерские переговоры до конца ноября.

О переговорах

В конце 2008 года Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате "Газпром" должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы. Заключенный в экстренном режиме в начале 2009 года контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года.

Сейчас Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по транзиту газа с 2020 года. Однако диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 г.

Следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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