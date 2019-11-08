Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную - в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в постановлении.

При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11280 рублей.

Ранее в Минтруде сообщили ТАСС, что численность людей предпенсионного возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 тыс. человек

По данным Роструда, в первом квартале 2019 года порядка 113 тыс. российских граждан предпенсионного возраста официально числились безработными.