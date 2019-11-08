Генсек ОПЕК обсудил с Козаком будущее сделки о сокращении добычи нефти

ТАСС, 8 ноября. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо провел в пятницу встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на нефтяном рынке и будущее соглашения ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ОПЕК в Facebook.

"Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо принял сегодня в секретариате организации вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака", - отмечается в пресс-релизе. В нем говорится, что стороны обсудили "последние события на нефтяном рынке", а также "приветствовали продолжающуюся успешную [реализацию положений] декларации и хартии о сотрудничестве [ОПЕК+], которые являются стабилизирующей силой на международном нефтяном рынке".

"Баркиндо выразил глубокую благодарность Российской Федерации и президенту Владимиру Путину за непрекращающуюся поддержку", - подчеркнули в ОПЕК. Генсек организации и вице-премьер РФ также "согласились с тем, что международное сотрудничество в энергетике является единственным способом обеспечить устойчивую стабильность" в нефтяной отрасли, отмечается в заявлении.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе РФ) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. В настоящий момент соглашение действует до конца марта 2020 года.