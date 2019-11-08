Кабмин установил предельную величину базы для страховых взносов во внебюджетные фонды

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2020 года. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Планируемое поступление страховых взносов в 2020 году на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 615,18 млрд рублей (в 2019 году - 578,04 млрд рублей), на обязательное пенсионное страхование - 5356,49 млрд рублей (в 2019 году - 5028,7 млрд рублей)", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Согласно документу, предельная величина базы для плательщиков страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 2020 года на 5,4% и составляет в отношении каждого физлица сумму, не превышающую 912 тыс. рублей нарастающим итогом. На обязательное пенсионное страхование предельная величина базы составляет в отношении каждого физлица сумму, не превышающую 1,292 млн рублей нарастающим итогом.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит ежегодной индексации с учетом роста средней заработной платы. Кроме того, предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ежегодно устанавливается с учетом размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, который на 2020 год установлен в размере 2,2.

Отмечается, что принятое решение необходимо для обеспечения устойчивых источников выплат гражданам по видам социального страхования.