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Источник: автоконцерны и Минпромторг не пришли к единой позиции по утильсбору

По мнению собеседника ТАСС, финальные итоги подводить рано

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил отказаться от дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор, однако не все автоконцерны поддерживают решение министерства, сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами обсуждения рабочей группы автопроизводителей.

"Финальные итоги подводить очень рано - предложения, сделанные Минпромом, не стали консолидированным решением, направленным на развитие отрасли", - сообщил ТАСС источник.

На заседании рабочей группы Минпромторг предложил отказаться от дифференцированной выплаты утильсбора, подтвердил он. Стороны разошлись в том, должен ли уровень локализации быть критерием для выплаты утильсбора. "Если уровень локализации не будет критерием для выплаты утильсбора, это приведет к пересмотру планов со стороны тех участников рынка, которые ранее брали на себя повышенные обязательства по локализации", - пояснил источник.

Финальное решение по дифференциации промсубсидий на утильсбор по итогам собрания рабочей группы принято не было. ТАСС не удалось получить комментарий Минпромторга.

Ранее по предложению вице-премьера РФ Дмитрия Козака была создана рабочая группа для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий, де-факто компенсирующих утильсбор, в которую вошли автопроизводители и представители Минпромторга. Изначально на рассмотрение автопроизводитетей была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством, согласно которой предполагались компенсации 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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