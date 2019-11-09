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Микрофинансовые организации в III квартале выдали россиянам на 16% меньше займов

При этом средняя сумма займа выросла на 14% и составила 13,7 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) в III квартале 2019 года выдали россиянам 4,3 млн займов, что на 16% меньше, чем во II квартале. Об этом ТАСС сообщили в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

Объем выданных займов за июль-сентябрь снизился почти на 5% - до 58,2 млрд рублей.

"Если сравнивать третий квартал 2019 года со вторым, то рынок демонстрирует падение: количество выдач сократилось на 16%, а объем - на 5%. Снижение является следствием роста регуляторного давления на этот сегмент рынка: ограничение на величину процентной ставки, ввод требований по расчету показателя долговой нагрузки, к которым рынок стал готовиться заранее и, например, практически полностью отказался от наиболее рискового сегмента - займов до зарплаты", - прокомментировал глава компании "Эквифакс" Олег Лагуткин.

По его мнению, можно ожидать сохранения подобной тенденции в ближайшие месяцы.

В то же время из данных Бюро кредитных историй (БКИ) следует, что средняя сумма займа в III квартале выросла на 14% и составила 13,7 тыс. рублей.

База "Эквифакса" включает в себя более 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц.

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