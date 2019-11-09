Работникам градообразующего Юргинского машзавода в Кузбассе погасили долги по зарплате

ТАСС, 9 ноября. Работники градообразующего предприятия кузбасского моногорода Юрга - Юргинский машиностроительный завод (принадлежит НПК "Уралвагонзавод") - получили 95,2 млн рублей задолженности по заработной плате, накопленной за несколько месяцев. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

"Сегодня вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Юрмаша решен полностью", - сообщили в пресс-службе.

В начале октября работники завода сообщили губернатору области Сергею Цивилеву, что на предприятии сложилась критическая ситуация: ТЭЦ требуется ремонт и модернизация, перед коллективом - долги по зарплате. По распоряжению губернатора на ТЭЦ запустили ремонтные работы котлов, работу по укомплектованию необходимого штата сотрудников, смену поставщика топлива, а также процедуру выхода ТЭЦ из структуры Юргинского машиностроительного завода. Кроме того, Цивилев пообещал сотрудникам в короткие сроки решить вопрос с погашением задолженности по зарплате, которая составляла 95,2 млн рублей.

Трудности подготовки моногорода к зиме возникают не первый раз: в 2014 и 2016 годах на ТЭЦ вводили режим ЧС, чтобы провести ремонтные работы к отопительному сезону, в 2017 году паспорт готовности к зиме теплоснабжающее предприятие получило только в середине ноября, в прошлом отопительном сезоне жители Юрги жаловались на низкую температуру воздуха в домах из-за плохой работы городской теплостанции.

Юргинский машзавод на протяжении последних лет испытывает финансовые трудности, которые приводят к задержке зарплат и увольнениям сотрудников. Из-за финансовых проблем руководство завода не направляет необходимых средств на ремонт и модернизации ТЭЦ, не может обеспечить запас угля, накапливает задолженность перед ресурсными организациями.