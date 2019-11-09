КНР и США подтвердили равноправность механизмов контроля за взаимной торговлей мясом птицы

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты подтвердили равноправность механизмов двух стран по осуществлению контроля над торговлей мясом птицы. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление КНР.

"Федеральный реестр США опубликовал утвержденные правила импорта мяса птицы из Китая, подтвердив равноправность действующей в КНР системы по осуществлению контроля над данной продукцией с аналогичным американским механизмом", - говорится в распространенном заявлении.

В документе подчеркивается, что Пекин одобряет такую позицию Вашингтона в процессе развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия.