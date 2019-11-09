Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Регионы получат 3 млрд рублей на развитие информационной инфраструктуры

Средства будут направлены в 13 субъектов РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение 13 регионам 3 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина по итогам заседания 7 ноября.

"Проектом распоряжения предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 3 млрд рублей в 2019 году на мероприятия по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций бюджетам 13 субъектов Российской Федерации, определенных в соответствии с их участием в качестве пилотных регионов, осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. <...> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В заявлении кабмина также отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1,7 тыс. общеобразовательных организациях к концу 2019 года. Речь идет о модернизации кабельных систем и локальных вычислительных сетей, а также об обеспечении комплексной безопасности объектов с помощью систем видеонаблюдения.

Национальная программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года. В нее включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кемеровский "Азот" инвестирует в производство селитры и удобрений 7,4 млрд рублей
Для работы в новых цехах создадут 58 рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС