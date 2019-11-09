Регионы получат 3 млрд рублей на развитие информационной инфраструктуры

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение 13 регионам 3 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина по итогам заседания 7 ноября.

"Проектом распоряжения предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 3 млрд рублей в 2019 году на мероприятия по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций бюджетам 13 субъектов Российской Федерации, определенных в соответствии с их участием в качестве пилотных регионов, осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. <...> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В заявлении кабмина также отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1,7 тыс. общеобразовательных организациях к концу 2019 года. Речь идет о модернизации кабельных систем и локальных вычислительных сетей, а также об обеспечении комплексной безопасности объектов с помощью систем видеонаблюдения.

Национальная программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года. В нее включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.