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На поезда в Крым за первые сутки продаж куплено более 4 тыс. билетов по всей России

Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга, билеты на который стоят от 2966 рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 4 тысяч билетов куплено по всей России в первые сутки продаж на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту. Об этом ТАСС сообщили в субботу в дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

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Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" 8 ноября 2019 года сообщил, что за первые пять часов с начала продаж было реализовано более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым и обратно. Билеты поступают в продажу за 60 суток до отправления поезда. Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября в 08:00 мск. Первый билет был выкуплен уже в 08:01 мск.

"По состоянию на 8:00 мск субботы в Крыму продано 857 билетов на первые поезда, которые будут следовать в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь и в обратном направлении. В целом по стране раскуплено более 4 тысяч билетов. Продажи активные, билеты есть, их еще можно купить", - сказали в дирекции.

О поездах в Крым

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.

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