Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам заседания правительства, которое прошло 7 ноября.

"Проектом предлагается сократить объемы субсидий на 2019 год 17 субъектам Российской Федерации (республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область - Кузбасс, Севастополь) на общую сумму 755,4 млн рублей", - говорится в тексте поручений.

Предполагается перераспределить 755,4 млн руб. на увеличение суммы выплат в 21 субъекте РФ. При этом максимальный объем субсидий Челябинской области в размере 179 млн рублей, Свердловской и Иркутской областям - 133,8 и 125,7 млн рублей соответственно. Минимальное увеличение субсидий получат Курская и Владимирская области - 4,4 и 4,5 млн рублей, а также Еврейская автономная область - 1,7 млн рублей.