Орешкин назвал искусственный интеллект благом для России, которое создаст рабочие места

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является благом для России, которое приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест. Такое мнение в субботу выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

"Особенно для России, с нашей демографией, искусственный интеллект - это благо и возможность двигаться вперед. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, - это рабочие места, на которые сложно найти людей <...> Поэтому, скорее, мы увидим больше рабочих мест, и задача - сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам", - сказал он.

При этом министр отметил, что в ближайшие пять лет эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет носить значительного характера. "Нам еще предстоит подготовить отрасли [здравоохранение, отрасли экономики, промышленности], чтобы это внедрение шло массово", - пояснил Орешкин.

По словам министра, как только внедрение искусственного интеллекта даст заметный эффект на макроуровне, можно будет говорить о другом качестве жизни. "Это означает, что, например, мы можем ставить вопросы в экономической политике о той же четырехдневной рабочей неделе, о безусловном базовом доходе. О тех вещах, которые будут позволять более равномерно распределять в обществе эффекты от технологий", - подчеркнул Орешкин.

Международный форум Artificial Intelligence Journey проходит 8-9 ноября в Москве, его участники обсуждают, в частности, реализацию национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России Владимиром Путиным.