Орешкин считает, что введение безусловного базового дохода - не вопрос ближайших лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Введение безусловного базового дохода в России не является вопросом ближайших лет. Такое мнение в субботу выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

"Мы в министерстве экономики отслеживаем все современные тенденции, но, опять же, это не вопрос ближайших лет. Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос", - сказал министр, отвечая на вопрос, ведутся ли в России исследования на тему базового дохода и необходимости его внедрения.

Безусловный базовый доход широко обсуждается в мире. Так, с 2016 года некоммерческая организация Give Directly направляет жителям кенийских деревень по $22 в месяц. По данным The New York Times, за год в селах снизился уровень домашнего насилия, улучшились питание и психическое здоровье жителей. Как надеются кенийцы, 12-летняя программа поможет им преодолеть бедность. Экспериментальные проекты запустили в Намибии, Индии, Уганде, Либерии и Ливане.

Международный форум Artificial Intelligence Journey (AI Journey) проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсуждают, в частности, реализацию национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России Владимиром Путиным.