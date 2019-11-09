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Орешкин против ограничения инвестиций в иностранные компании

Министр экономического развития России выступил за создание максимально благоприятных условий для зарубежных предприятий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает против законодательных ограничений инвестиций в зарубежные компании. Об этом он заявил в ходе "открытого лектория" и общения со студентами МИСиС в рамках проекта "Технология успеха".

"Я вообще считаю, что ограничения должны быть - в том числе, в вопросе инвестиций - минимальные, что за инвестиции [в России] нужно бороться не через ограничения, а через создание максимально благоприятных условий и создание для компаний возможностей им зарабатывать больше, в том числе для тех, кто в них инвестирует", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости подобных ограничений.

"Только такой путь долгосрочно устойчив и стабилен. Любой путь искусственных ограничений всегда ведет к более плохому результату, чем путь свободы и путь движения вперед. Поэтому здесь я лично против таких ограничений выступаю, и - еще раз - за инвестиции нужно бороться качеством, а не стенами и барьерами", - подчеркнул Орешкин.

Как ранее сообщал глава Минэкономразвития РФ, он ожидает, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет уровня 21,6%. Об этом он заявил в конце октября, отчитываясь о выполнении плана мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций и доведению доли объема инвестиций в ВВП до 25% к 2024 году.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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