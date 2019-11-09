Эксперты: прогнозы о будущем Евразии надо строить с учетом IV промышленной революции

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Четвертая промышленная революция (ЧПР) в технологиях станет источником основных вызовов в политической экономической и социальной сферах, с которыми столкнется Большая Евразия, поэтому прогнозы относительно будущего региона необходимо строить с оглядкой на технический прогресс. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил эксперт клуба "Валдай" Рустам Махмудов накануне открывающегося в Самарканде заседания, посвященного теме "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка".

По словам аналитика, технологические изменения, помимо очевидных преимуществ, несут в себе и ряд серьезных вызовов - разрыв торговых цепочек, исчезновение или существенное сужение рынка дешевой рабочей силы и обострение противоречий между сторонниками традиционного и современного общественного уклада.

"Реальность научно-технологического прогресса, безусловно, будет вносить свои коррективы, сделав ЧПР одним из ключевых компонентов процесса прогнозирования процессов в Большой Евразии", - сказал Махмудов.

Технологические вызовы

Нарушение глобальных торговых цепочек, как обратил внимание эксперт, вероятно произойдет из-за того, что автоматизированные производства будут иметь большую рентабельность, что позволит расположить их ближе к конечному потребителю.

"Технологический переход с прицелом на лидерство и формирование собственных технологических зон на принципах ЧПР и рынков сбыта потребует от стран доступа к очень значительным ресурсам, что будет, в свою очередь, повышать вероятность многочисленных торговых и валютных войн, - продолжил он. - В XX веке подобные процессы протекали в крайне острой форме, нанеся огромный ущерб стабильности и человеческому потенциалу Большой Евразии".

Кроме того, автоматизация процессов производства значительно сузит рынок рабочей силы. "Правительствам, реализующим программы автоматизации, внедрения искусственного интеллекта, автономного транспорта, роботизации, уже сегодня нужно думать о разработке программ создания новых типов рабочих мест, поскольку в противном случае вытесненные новыми технологиями рабочие и клерки могут стать источниками социально-политической нестабильности", - констатировал Махмудов.

В заключении он указал на то, что применение высоких технологий, в частности, в медицине может вызвать недовольство сторонников традиционных ценностей и повысить социальную напряженность.

X Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет 10-11 ноября в Самарканде, мероприятие соберет более 60 экспертов из 11 стран.