Путин призвал обеспечить максимальную свободу и лучшие условия для стартапов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым создавать максимально комфортные условия для стартапов и обеспечить максимальную свободу для творческих людей. С таким призывом он выступил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития, - сказал Путин. - Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты".

По мнению главы государства, такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что смогут добиться успеха именно в России.

Путин отметил, что ему известно о том, что подобные конференции проходят не только в Москве. Он поблагодарил за это организаторов. Президент подчеркнул, что это - "абсолютно правильная инициатива, которая нацелена на создание сообщества единомышленников на всем пространстве страны". Путин назвал системы искусственного интеллекта "сгустком передовых технологий". При этом президент подчеркнул, что приехал на конференцию по искусственному интеллекту для того, чтобы продемонстрировать, как российское руководство и правительство относятся к этой теме в целом.

"Прорывные достижения естественных и гуманитарных наук - от математики и физики до психологии и лингвистики - вот что аккумулирует в себе искусственный интеллект, - подчеркнул президент. - Трудно найти в истории пример такого сплава разных знаний и разных дисциплин". По мнению Путина, так же как и выход в космос, как великие географические открытия - это шаг в неизведанное. Путин подчеркнул, что сильный искусственный интеллект может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации. "Такие перспективы - это притягательный, дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлеченных людей <...>, для молодых людей в первую очередь, для молодежи, которая не боится мечтать и напряженно работать", - констатировал глава государства, добавив, что таких людей появляется все больше.

По его данным, сотни тысяч школьников, студентов, инженеров увлечены наукой и идеями технологического прорыва, они формируют команды по всей стране, создают свои новые решения и изобретения, делают открытия.

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