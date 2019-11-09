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Россия может увеличить долю искусственного интеллекта на мировом рынке до 10-15%

Присутствие РФ на рынке в настоящее время оценивается в 1-2%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Благодаря реализации национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта Россия может увеличить свое присутствие на мировом рынке ИИ с текущих 1-2%, до 10-15%. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе форума Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ).

"Сейчас (у России - прим. ТАСС) всего 1-2% международного рынка искусственного интеллекта, если смотреть на количество компаний и их оборот. Мы считаем, что, благодаря стратегии, которая принята, можно увеличить до 10-15%", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что искусственный интеллект активно внедряется в российских компаниях, в том числе медицинских центрах. По словам Дмитриева, применение искусственного интеллекта в медицинских центрах помогает избегать врачебных ошибок.

"Мы, действительно, видим значимый потенциал во внедрении искусственного интеллекта в компании. Мы оцениваем на 20%-40% повышение эффективности в различных отраслях. Это создает много возможностей для компаний", - заключил Дмитриев.

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Россия
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