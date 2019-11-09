Путин: РФ способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, от этого зависит ее развитие в целом ряде направлений, включая обороноспособность. Такое мнение высказал в субботу президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире", - сказал Путин. Он отметил потенциал российского образования в сферах математики, физики и других точных наук, "да и в гуманитарной сфере тоже".

"Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, мирового океана, наконец - обороноспособность страны… Развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас и в ближайшем будущем", - подчеркнул российский лидер.

Чиновники должны разбираться в технологиях ИИ

Путин счтает, что разбираться в технологиях искусственного интеллекта должны чиновники на всех уровнях, а также сотрудники правоохранительных органов.

"Ориентироваться в этой сфере (искусственном интеллекте - прим. ТАСС) должно стать обязательным требованием к любой профессии - в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении и в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти", - сказал президент.

Этические нормы взаимодействия с ИИ

Путин предложил разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

"Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема, - подчеркнул глава государства. - Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом".

Путин напомнил при этом, что "человек является высшей ценностью". "Нельзя изобретать технологии ради самих технологий, - указал он. - Наша главная цель - устойчивое и гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан".

По словам президента, искусственный интеллект становится фактором общественного развития, оказывая все большее влияние на рынок труда и повседневную жизнь людей.

Подготовка специалистов

Президент РФ считает необходимым кратно увеличить объем и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в России.

"Системы искусственного интеллекта способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные люди. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российские вузы и колледжи должны занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. "Предстоит вырастить целое поколение профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть и использовать потенциал технологий искусственного интеллекта", - добавил он.

"Ресурс колоссальной силы"

Российский лидер отметил важную роль развития искусственного интеллекта в технологической гонке между странами, хотя и подверг сомнению мысль, что это изобретение может стать последним в истории человечества. Он назвал искусственный интеллект "ресурсом колоссальной силы", отметив, что тот, кто будет владеть им, вырвется далеко вперед и приобретет огромные конкурентные преимущества.

"Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации. Некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это", - с иронией сказал Путин и добавил: "Последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но есть основания, видимо, думать и таким образом".