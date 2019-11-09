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Акимов: Россия может войти в тройку лидеров по использованию искусственного интеллекта

Как отметил вице-премьер РФ, если это произойдет, то очень многие международные рейтинги "потеряют смысл"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия может войти в тройку лидеров по использованию искусственного интеллекта. Об этом вице-премьер РФ Максим Акимов заявил в субботу на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

"Мы девятые по численности населения, мы шестая экономика мира, нас сильно поджимают Индонезия, Великобритания, у нас задача по вхождению в пятерку самых крупных экономик мира. Если мы по искусственному интеллекту попадем в тройку лидеров, как это написано в наших стратегических документах, то очень многие международные рейтинги просто потеряют смысл", - сказал он.

Согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, Россия должна к 2030 году войти в число лидеров по его применению.

В свою очередь генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож отметил на конференции, что законодательное регулирование сферы искусственного интеллекта должно стимулировать развитие этой отрасли.

"Я считаю, что Россия вполне в числе мировых лидеров по искусственному интеллекту, потому что если посмотреть на применение искусственного интеллекта в простых бытовых сферах, искусственным интеллектом, которым мы давно пользуемся - <...> поиск, голос, рекомендательные системы, перевод. Сколько есть стран, которые производят технологии, которыми пользуются десятки, сотни миллионов людей? Есть Америка, есть Китай, есть Россия. Я не знаю. кто еще производит эти технологии массово, так, чтобы ими пользовались люди", - добавил он, уточнив, что РФ, безусловно, находится в числе лидеров по развитию искусственного интеллекта.

Теги
СШАИндонезияВеликобританияКитайАкимов, Максим АлексеевичВолож, Аркадий Юрьевич
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