Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк, "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, Mail.ru и МТС создали альянс в области ИИ

Как ранее сообщал глава Сбербанка Герман Греф, работу проекта будет курировать Минэкономразвития

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Соответствующее соглашение было подписано в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

На эту тему
Гендиректор "Яндекса": искусственный интеллект проникает во все сферы

Отмечается, что стороны в рамках альянса намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. Альянс будет заниматься организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в этой сфере, организацией международного сотрудничества, анализом отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждения возможных способов их решения и содействием в организации в РФ инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования технологий ИИ во всех отраслях экономики.

Также одним из направлений его деятельности будет мониторинг реализации и содействие исполнению Национальной стратегии искусственного интеллекта и дорожной карты развития высокотехнологичной области "искусственный интеллект", утвержденной правительством РФ, со стороны отраслевого бизнес-сообщества.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства, курировать эту тему будет Минэкономразвития.

По его словам, консорциум будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Акимов: Россия может войти в тройку лидеров по использованию искусственного интеллекта
Как отметил вице-премьер РФ, законодательное регулирование в этой сфере не должно быть излишне жестким
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС