Сбербанк, "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, Mail.ru и МТС создали альянс в области ИИ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Соответствующее соглашение было подписано в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Отмечается, что стороны в рамках альянса намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. Альянс будет заниматься организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в этой сфере, организацией международного сотрудничества, анализом отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждения возможных способов их решения и содействием в организации в РФ инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования технологий ИИ во всех отраслях экономики.

Также одним из направлений его деятельности будет мониторинг реализации и содействие исполнению Национальной стратегии искусственного интеллекта и дорожной карты развития высокотехнологичной области "искусственный интеллект", утвержденной правительством РФ, со стороны отраслевого бизнес-сообщества.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства, курировать эту тему будет Минэкономразвития.

По его словам, консорциум будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров.