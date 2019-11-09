"Газпром нефть" стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские технологические компании подписали в рамках форума Artificial Intelligence Journey соглашение о создании альянса по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). В его состав вошел единственный представитель промышленности - компания "Газпром нефть", а также Яндекс и Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд прямых инвестиций.

Целью участников альянса заявлено достижение лидерских позиций на глобальных рынках в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Компании планируют упростить внедрение технологий ИИ, будут сотрудничать в разработке нормативной базы для беспилотного транспорта. Одним из эффектов сотрудничества может стать двукратое ускорение сроков освоения новых месторождений нефти, что даст существенный вклад в развитие российской экономики.

"Разработка и активное применение технологий искусственного интеллекта - одна из актуальных задач для российской экономики. И альянс способен стать эффективным инструментом для ее решения. Он объединяет компании из разных отраслей, которые уже имеют компетенции в сфере искусственного интеллекта. Как мы ожидаем, это даст синергетический эффект и откроет новые возможности для развития этой технологии в нашей стране", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Искусственный интеллект в нефтяной отрасли

"Газпром нефть" ходе форума Artificial Intelligence Journey представила свои разработки в области искусственного интеллекта. Компания заявила, что в результате запуска своей когнитивной системы для поиска нефти она уже добилась дополнительного притока добычи на уровне 70 баррелей в сутки на одном из месторождений на Ямале. Следующим этапом разработка будет применена на месторождениях Ноябрьского региона, потенциал которых оценивается в 3 млн баррелей нефти. Скрытые запасы нефти ранее было невозможно выявить традиционными способами исследований, их поиск стал возможен только благодаря применению технологий искусственного интеллекта.

Ранее в интервью изданию Dow Jones первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев заявлял, что с помощью новой технологии компания планирует добыть дополнительные объемы нефти.

К 2030 году благодаря применению новых технологий "Газпром нефть" планирует в два раза сократить период получения первой нефти с месторождений и на 40% ускорить реализацию крупных проектов добычи.