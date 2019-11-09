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МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации

Как сообщила замглавы ведомства Оксана Тарасенко, на рассмотрение кабмина может быть предложен дополнительный перечень активов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов. Об этом сообщила журналистам в субботу замглавы ведомства Оксана Тарасенко.

"Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана [приватизации], в том числе мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень [активов]. Тем не менее ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию", - сказала Тарасенко, отвечая на вопрос, когда будет представлен более амбициозный план приватизации, который ранее просил подготовить первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Она напомнила, что в любом случае прогнозный план необходимо принять до конца этого года. "Поэтому, соответственно, мы ожидаем, что это [подготовка плана] произойдет в ближайшем будущем", - уточнила она.

Предложение Минфина

Как ранее сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин РФ предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", РЖД, "Русгидро" и "Аэрофлота".

По его словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году.

По словам Моисеева, позиция Минфина состоит в снижении доли государственного участия в уставных капиталах указанных компаний до 50% плюс одна акция.

Ранее Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время приступит к подготовке более амбициозного плана приватизации. По его словам, правительству необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ не обязательно оставаться. Первый вице-премьер подчеркнул, что более амбициозный план нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике России.

В новость были внесены изменения (21:14 мск) - добавлены подробности.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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