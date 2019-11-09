Глава РФПИ: российские хирургические роботы появятся в больницах в течение двух лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Больницы получат хирургических роботов отечественного производства уже через один-два года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-1" в субботу.

"Хирургический робот появится в обычных больницах уже через год-два, - сказал Дмитриев. - Он имеет преимущества над роботом "Да Винчи" (изготовленный в США робот-хирург - прим. ТАСС). Наш будет дешевле, он будет более точным. И использование технологий искусственного интеллекта позволит ему делать более широкий спектр операций".

Ранее в РФПИ сообщили, что фонд завершил первый раунд инвестиций в отечественного разработчика и производителя инновационных хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST). По данным РФПИ, AST рассчитывает занять до 50% отечественного рынка роботизации в таких видах медицинских услуг, как абдоминальная, гинекологическая и урологическая хирургия. Также активно прорабатывается вопрос включения российского робота в систему ОМС и замены части лапароскопических операций роботизированной хирургией.