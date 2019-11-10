Более 10 тыс. ж/д билетов в Крым и обратно куплено за двое суток продаж

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. железнодорожных билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно выкуплено за двое суток с момента начала продаж. Об этом говорится в воскресенье в сообщении компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно проданы за первые двое суток", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что самым востребованным у пассажиров остается маршрут Москва - Симферополь. При этом наиболее активно билеты приобретают в железнодорожных кассах.

Продажа билетов на поезда в Крым стартовала 8 ноября в 8 часов утра по московскому времени. За первые сутки было продано более 5 тыс. билетов на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту.

О поездах в Крым

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.