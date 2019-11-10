В России создадут альянс в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ряд крупных компаний России и представители власти обсудили будущее искусственного интеллекта (ИИ) на конференции AI Journey (Artificial Intelligence Journey). Итогом субботнего заседания стало подписание соглашения о создании альянса в сфере искусственного интеллекта между Сбербанком, "Газпром нефтью", "Яндексом", Mail.ru Group, МТС и Российским фондом прямых инвестиций. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, разбирался, чем займутся участники объединения. Альянс будет работать по принципу частно-государственного партнерства, куратор - Минэкономразвития. Вице-премьер Максим Акимов выступит партнером со стороны государства. Альянс, по утверждению компаний, направлен на объединение усилий по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. В частности, стороны будут проводить научные и экспертно-аналитические исследования, анализировать отраслевые проблемы внедрения ИИ и искать возможные их решения.

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В задачи альянса войдет контроль за реализацией национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом Владимиром Путиным в октябре. В ней, в частности, утверждается со ссылкой на экспертов, что благодаря технологиям ИИ к 2024 году рост мировой экономики составит $1 трлн. Россия обладает "существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта", говорится в стратегии. Сообщество любителей ИИ Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на AI Journey, высказал мнение, что благодаря реализации национальной стратегии Россия может увеличить свое присутствие на мировом рынке ИИ с текущих 1-2% до 10-15%. По его словам, в задачи альянса также войдет продвижение российских разработок в этой области за рубежом: "Создание альянса позволит поддержать развитие передовых отечественных разработок в области ИИ, обеспечить их вывод на глобальный рынок и укрепить позиции российских компаний в одной из наиболее конкурентных высокотехнологичных областей". Фонд уже договорился с инвесторами о привлечении $2 млрд инвестиций в российские компании, развивающие проекты в сфере искусственного интеллекта. Президент МТС Алексей Корня в ходе пресс-подхода обозначил, что работа консорциума будет строиться по трем направлениям: создание единых принципов, методик по работе с данными; помощь с выработкой регуляторных документов в области ИИ; поддержка образовательных проектов и создание кадровых резервов в этой сфере. Mail.ru Group видит целью объединения развитие рынка, добавил глава интернет-холдинга Борис Добродеев. "Как рынок искусственный интеллект практически не существует. И мы видим свои задачи в рамках этого консорциума: это развитие сфер применения, их внедрения и создание отраслевых юзкейсов (пользовательских сценариев). Мы будем активно участвовать в развитии этого направления и своим основным KPI мы видим размер рынка искусственного интеллекта в России", - сообщил он журналистам. Альянс будет открытым. Гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пояснил: "Наша роль скорее экспертная, мы хотим, чтобы собрались компании, которые лучше всех понимают в этой области". "Это абсолютно открытый клуб. Любая компания может присоединиться, и мы будем рады видеть новых участников", - сказал глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что консорциум не подразумевает капиталовложений из бюджета и не претендует на преференции: "Это не клуб, который будет раздавать преференции. Скорее, это клуб, который будет раздавать ответственности, возможности инвестировать в развитие технологий свои деньги". По его словам, в ближайшее время стороны выработают план мероприятий, сроки их выполнения и распределят роли. Взгляд со стороны Как отметил гендиректор ABBYY в России Дмитрий Шушкин, альянс может способствовать ускорению внедрения технологий ИИ. "Мы видим, что для успешного развития рынка важен диалог между разработчиками технологий, компаниями-заказчиками и государством. Такое объединение и поддержка (например, для разработчиков важна мера по страховым взносам) может способствовать ускорению прогресса в части внедрения новых технологий и решений, в том числе в области искусственного интеллекта", - прокомментировал он порталу "Будущее России. Национальные проекты".