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В России создадут альянс в сфере искусственного интеллекта

В задачи альянса войдет контроль за реализацией национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в октябре

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ряд крупных компаний России и представители власти обсудили будущее искусственного интеллекта (ИИ) на конференции AI Journey (Artificial Intelligence Journey). Итогом субботнего заседания стало подписание соглашения о создании альянса в сфере искусственного интеллекта между Сбербанком, "Газпром нефтью", "Яндексом", Mail.ru Group, МТС и Российским фондом прямых инвестиций. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, разбирался, чем займутся участники объединения.

Альянс будет работать по принципу частно-государственного партнерства, куратор - Минэкономразвития. Вице-премьер Максим Акимов выступит партнером со стороны государства. Альянс, по утверждению компаний, направлен на объединение усилий по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. В частности, стороны будут проводить научные и экспертно-аналитические исследования, анализировать отраслевые проблемы внедрения ИИ и искать возможные их решения.

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В задачи альянса войдет контроль за реализацией национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом Владимиром Путиным в октябре. В ней, в частности, утверждается со ссылкой на экспертов, что благодаря технологиям ИИ к 2024 году рост мировой экономики составит $1 трлн. Россия обладает "существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта", говорится в стратегии.

Сообщество любителей ИИ

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на AI Journey, высказал мнение, что благодаря реализации национальной стратегии Россия может увеличить свое присутствие на мировом рынке ИИ с текущих 1-2% до 10-15%. По его словам, в задачи альянса также войдет продвижение российских разработок в этой области за рубежом: "Создание альянса позволит поддержать развитие передовых отечественных разработок в области ИИ, обеспечить их вывод на глобальный рынок и укрепить позиции российских компаний в одной из наиболее конкурентных высокотехнологичных областей". Фонд уже договорился с инвесторами о привлечении $2 млрд инвестиций в российские компании, развивающие проекты в сфере искусственного интеллекта.

Президент МТС Алексей Корня в ходе пресс-подхода обозначил, что работа консорциума будет строиться по трем направлениям: создание единых принципов, методик по работе с данными; помощь с выработкой регуляторных документов в области ИИ; поддержка образовательных проектов и создание кадровых резервов в этой сфере.

Mail.ru Group видит целью объединения развитие рынка, добавил глава интернет-холдинга Борис Добродеев. "Как рынок искусственный интеллект практически не существует. И мы видим свои задачи в рамках этого консорциума: это развитие сфер применения, их внедрения и создание отраслевых юзкейсов (пользовательских сценариев). Мы будем активно участвовать в развитии этого направления и своим основным KPI мы видим размер рынка искусственного интеллекта в России", - сообщил он журналистам.

Альянс будет открытым. Гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пояснил: "Наша роль скорее экспертная, мы хотим, чтобы собрались компании, которые лучше всех понимают в этой области".

"Это абсолютно открытый клуб. Любая компания может присоединиться, и мы будем рады видеть новых участников", - сказал глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что консорциум не подразумевает капиталовложений из бюджета и не претендует на преференции: "Это не клуб, который будет раздавать преференции. Скорее, это клуб, который будет раздавать ответственности, возможности инвестировать в развитие технологий свои деньги". По его словам, в ближайшее время стороны выработают план мероприятий, сроки их выполнения и распределят роли.

Взгляд со стороны

Как отметил гендиректор ABBYY в России Дмитрий Шушкин, альянс может способствовать ускорению внедрения технологий ИИ. "Мы видим, что для успешного развития рынка важен диалог между разработчиками технологий, компаниями-заказчиками и государством. Такое объединение и поддержка (например, для разработчиков важна мера по страховым взносам) может способствовать ускорению прогресса в части внедрения новых технологий и решений, в том числе в области искусственного интеллекта", - прокомментировал он порталу "Будущее России. Национальные проекты".

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При этом важно, чтобы совместная работа исключала возможность монополизации данных и сфер ответственности, подчеркнул эксперт. Сейчас ABBYY работает в составе группы, осуществляющей подготовку федерального проекта по ИИ (может стать седьмым федпроектом в нацпрограмме "Цифровая экономика"). По словам Шукшина, таким образом компания как участник рынка надеется оказать положительное воздействие на его регулирование и развитие.

В то же время директор по разработке и внедрению ПО компании "Инфосистемы Джет" (организатор другой крупной конференции по ИИ в России - RAIF) Владимир Молодых настроен к созданному альянсу более скептично. По его словам, пока неясно, какую пользу может принести подобное объединение.

"Сейчас в России возникает множество альянсов, комитетов, экспертных советов по ИИ с участием бизнеса, научного сообщества и государства, - сказал он порталу. - Трудно сказать, какие из этих организаций принесут пользу рынку и развитию технологий, а чья деятельность сведется в итоге к бесконечным совещаниям, пиару и GR (government relations - отношения с госструктурами)".

Как считает Молодых, рынок развивают сами проекты: "На них мы получаем необходимый опыт, учимся и делаем с каждым разом более продуманные модели машинного обучения, которые помогают решать компаниям их бизнес-задачи". При этом пока вступать в альянс компания не планирует, уточнил ее представитель.

Интерес на высшем уровне

Теме ИИ в стране придается такое значение, что специальным гостем AI Journey стал президент Путин. Он присоединился к участникам альянса во время пленарного заседания и выступил с речью, в которой обозначил, как российские власти относятся к технологии в целом. Президент назвал ИИ "ресурсом колоссальной силы", отметив в который раз, что тот, кто будет владеть им, вырвется далеко вперед и приобретет огромные конкурентные преимущества.

"Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации. Некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это", - сказал Путин. И тут же добавил: "Последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но есть основания, видимо, думать и таким образом".

Выступая на конференции, Путин предложил профессиональному сообществу разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом. "Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема, - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что нужно кратно увеличить объем и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в России, а требование ориентироваться в этой сфере сделать обязательным для любой профессии. Путин подчеркнул, что Россия должна и способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта: "Это вопрос нашего будущего, места России в мире".

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