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Посол РФ в Ташкенте: Россия надеется стать главным торговым партнером Узбекистана

Российско-узбекские отношения приобрели качественно новый характер, отметил Владимир Тюрденев

САМАРКАНД /Узбекистан/, 10 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает занять первое место среди торговых партнеров Узбекистана. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в республике Владимир Тюрденев в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что в настоящее время главным торговым партнером Узбекистана является Китай, тогда как Россия занимает второе место. "Мы надеемся, что вернем себе это первое место", - сказал дипломат.

По словам Тюрденева, в последние годы российско-узбекские отношения стратегического союзничества и партнерства приобрели качественно новый характер. "Есть объективные факторы, прежде всего экономические. Сейчас реализуется очень важный проект - строительство атомной электростанции по российскому дизайну. Создание такой АЭС - экономическая необходимость. Проект очень перспективен и важен для Узбекистана", - подчеркнул он.

Посол также обратил внимание, что в Узбекистане активно работают российские нефтегазовые компании. "Из $9 млрд накопленных российских капиталовложений в Узбекистане $8 млрд - за счет "Лукойла", но продвигаются и другие компании. Мы не должны сбрасывать со счетов "Газпром", который также имеет здесь серьезные намерения, в частности, компания занимается геологоразведкой", - пояснил Тюрденев.

Теги
УзбекистанРоссияКитай
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