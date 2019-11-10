Минск рассчитывает до конца года согласовать со Всемирным банком дорожную карту реформ

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Белоруссия надеется до конца текущего года окончательно согласовать с Всемирным банком дорожную карту повышения эффективности экономики. Об этом заявил в воскресенье министр экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Мы ожидаем, что эта карта появится до конца года. На последних встречах Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне мы очень предметно с коллегами, руководством Всемирного банка обменялись всеми разногласиями, которые у нас на сегодняшний день существуют", - отметил глава Минэкономики.

Крутой уточнил, что в принципе разногласия больше касаются скорости тех преобразований, "которых от нас ждут: горизонт 2-3 года или горизонт 4-5 лет". "Наверное, это самый главный камень преткновения на сегодняшний день. Потому что ни по форме, ни по структуре, ни по наполнению мероприятиями этой карты больших, каких-то глубинных разногласий мы не увидели", - сказал министр.

Дорожная карта реформ для Белоруссии затрагивает сферу государственных расходов, энергетическую отрасль, реформирование государственных предприятий, финансовый сектор, систему социальной защиты и обеспечения. Правительство Белоруссии и Всемирный банк приступили к подготовке документа в начале 2019 года. По данным правительства Белоруссии, за все время сотрудничества, начиная с 1992 года, Всемирный банк инвестировал около $1,7 млрд в различные инфраструктурные проекты в стране.