"Ведомости": Минфин подготовил законопроект о смягчении требований валютного контроля

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минфин России подготовил проект поправок в Уголовный кодекс РФ, которые отменяют две статьи с наказаниями за нарушения в валютной сфере: за невозврат валютной выручки и за переводы нерезидентам с использованием подложных документов. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на законопроект, подлинность основных тезисов которого подтвердили два человека, которые участвуют в его разработке. Замминистра финансов Алексей Моисеев также сообщил изданию, что законопроект действительно подготовлен.

По данным "Ведомостей", в пояснительной записке к проекту отмечается, что нарушения, предусмотренные этими статьями кодекса, являются способом совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов. В связи с этим Минфин хочет включить в статьи УК, наказывающие за легализацию, новый квалифицирующий признак: переводы нерезидентам по подложным документам. Как отмечает издание, максимальный срок лишения свободы за такой способ легализации составит пять лет. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки и вовсе предложено отменить.

Подготовленный законопроект в российском правительстве пока не обсуждался, сообщил Моисеев изданию. Он также отметил, что против отмены уголовной ответственности по-прежнему выступают некоторые ведомства и ЦБ. Признавая объективность части аргументов, Минфин попросил правительство начать официальное обсуждение вопроса.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что власти РФ до конца года вернутся к вопросу о либерализации валютного законодательства и отмене уголовного наказания за невозврат валютной выручки. В ходе совещания по развитию экспорта он отметил, что, на его взгляд, такое уголовное преследование экспортеров является рудиментом. Силуанов также напомнил, что в правительстве уже подготовили проекты документов, снижающих административную ответственность экспортера за невозврат выручки.

Сейчас экспортеры несут и административную, и уголовную ответственность за невозврат в страну валютной выручки, получаемой от импортеров. Зачастую невозврат связан не с ошибками экспортера, а с задержкой платежей со стороны клиента, говорили российские компании.