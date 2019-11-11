В Норильске в рамках реновации жилья до 2035 г построят почти 100 домов

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Строительство 97 жилых домов общей площадью 384 тыс. квадратных метров построят в Норильске в рамках программы по реновации жилья в городе до 2035 года. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Жилищный фонд Норильска - наследство советского периода, каждый год аварийными становятся один-два дома. Основная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации от 40 до 50 лет при нормативах 25-30 лет.

"В рамках разработанной программы планируется снос 45 аварийных и ветхих строений площадью 232 тысяч кв. метров. Взамен этому планируется построить 97 новых жилых домов общей площадью 384 тысячи кв. метров",