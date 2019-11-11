На первые поезда по Крымскому мосту продано более 12 тыс. билетов по всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 12 тыс. билетов купили по всей России на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь и обратно, сообщили ТАСС в понедельник в дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

"В целом по России, по состоянию на сегодняшнее утро, продано 12027 билетов, по Крыму эта цифра составляет 2344", - сообщил собеседник агентства.

Продажа билетов на поезда в Крым стартовала 8 ноября в 8:00 по московскому времени. За первые сутки продали более 5 тыс. билетов.

О поездах в Крым

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей.