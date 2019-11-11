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На первые поезда по Крымскому мосту продано более 12 тыс. билетов по всей России

Продажа билетов стартовала 8 ноября
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 12 тыс. билетов купили по всей России на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь и обратно, сообщили ТАСС в понедельник в дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

"В целом по России, по состоянию на сегодняшнее утро, продано 12027 билетов, по Крыму эта цифра составляет 2344", - сообщил собеседник агентства.

Продажа билетов на поезда в Крым стартовала 8 ноября в 8:00 по московскому времени. За первые сутки продали более 5 тыс. билетов.

О поездах в Крым

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей.

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Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.

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