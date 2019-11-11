Фонд "Сколково" увеличит количество региональных стартапов до 3 тыс. к 2022 году

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" планирует к 2022 году увеличить количество региональных резидентов-стартапов, сообщил в понедельник ТАСС председатель правления фонда Игорь Дроздов в Новосибирске.

"На 1 января количество стартапов составляло около 1900, сейчас последняя цифра, насколько я помню, 2160 <…> Вообще целевое значение - 3 тысячи компаний к концу 2021 года - 2022 году", - сказал Дроздов.

По его словам, ожидается, что с учетом изменения законодательства число резидентов "Сколково" возрастет уже к концу 2019 года. Многие компании уже прошли экспертизу и готовы стать резидентами фонда.

Президент РФ Владимир Путин 2 августа подписал закон о создании условий для снятия территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково" ("О внесении изменений в ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" и отдельные законодательные акты РФ"). Он вступил в силу 13 августа. Согласно документу, теперь любая организация, занимающаяся исследовательской деятельностью на территории России, может получить доступ ко всем сервисам и льготам инновационного центра. Экосистема "Сколково" будет опираться на успешные региональные и научно-технологические инновационные центры. Закон позволяет присваивать юридическому лицу статус участника проекта вне зависимости от его местоположения на территории России.

Региональные операторы

Также, по словам Дроздова, фонд планирует к концу 2020 года увеличить количество региональных операторов с десяти до 15. В настоящее время региональные операторы фонда созданы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Кемерове, Нижнем Новгороде, Самарской области, Тюмени, Владивостоке и Казани.

"На данный момент у нас 10 региональных операторов. Мы рассчитываем, что концу следующего года их станет не менее 15", - сказал Дроздов.

Он напомнил, что региональный оператор "Сколково" может пользоваться всеми льготами, не выезжая из своего региона. Речь идет о налоговых льготах, возможности пользоваться всеми сервисами, доступными резидентам "Сколково", взаимодействовать с партнерами "Сколково" и иметь доступ к оборудованию, а также сервисами поддержки экспорта и импорта. Налоговые льготы действуют в течение десяти лет или до тех пор, пока выручка компании не превысит 1 млрд рублей в год.

Дроздов пояснил ТАСС, что "Сколково" ориентировано на те регионы, где уже имеется база для создания регионального оператора. В регионе должен быть сильный Технопарк, поддержка региональных властей и возможности самого "Сколково" расширять свое представительство. "Невозможно сейчас представить, чтобы такие операторы были в 40 регионах, мы просто не справимся с этим", - пояснил он ТАСС. В пример он привел Новосибирскую область, Санкт-Петербург и Казань.

По словам генерального директора новосибирского Академпарка Владимира Никонова, Новосибирск уже второй год является региональным оператором "Сколково" и высоко ценит возможности, которые этот статус дает. "Ранее нам удалось почти удвоить число резидентов Академпарка, которые являются еще и участниками проекта "Сколково", - отметил он.

О Фонде

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и биомедицинские технологии. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900).